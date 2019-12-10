2019-12-10T16:21:23+03:00
Происшествия

Жителя Липецка задержали за сообщение о минировании Кремля и Минюста

Мужчина отправил электронное письмо о готовящемся теракте
Лия МУРАДЬЯН
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В Москве силовики и ФСБ задержали мужчину, который в начале года «заминировал» правительственные объекты в столице. ЧП произошло вечером 30 января 2019 года, тогда на почтовый адрес Минюста пришло сообщение, что в здании министерства, а также в Кремле готовятся взрывы.

Оба объекта обследовали, но ничего взрывоопасного не нашли. Анонимного отправителя вычислили. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемым оказался 29-летнйи житель Липецка.

Мужчине вменяют 207 статью УК – заведомо ложное сообщение об акте терроризма в объектах социальной инфраструктуры. В настоящее время молодой человек находится под подпиской о невыезде. Липчанину грозит минимум штраф в полмиллиона, максимум – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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