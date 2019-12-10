Игорь Артамонов: «Будем стремиться, чтобы лучшие технологии пилотировались у нас»

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-10T16:18:56+03:00

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что деятельность Центра компетенций АПК Липецкой области в рамках реализации Федерального проекта «Своё дело в селе – смело!» высоко оценена профильным министерством. Благодарность за подписью заместителя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с формулировкой «за работу в области информирования сельского населения о существующих мерах государственной поддержки и социального развития сельских территорий» вручена директору Центра компетенций Вячеславу Явных.

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ИСТОЧНИК KP.RU