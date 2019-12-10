Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-10T16:22:26+03:00

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Церемония вручения паспортов молодым гражданам Липецкой области состоялась сегодня в администрации региона. Она проходит в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и приурочена к празднованию Дня Конституции.

В торжественной обстановке глава региона Игорь Артамонов вручил паспорта 55 школьникам области. Это победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний, школьники, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Руководитель области отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека, поздравил школьников с этим событием и пожелал им успехов во всех начинаниях.

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ИСТОЧНИК KP.RU