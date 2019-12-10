10 Дек. 18:07 2019-12-10T18:16:59+03:00

В среду в Липецке до +5 градусов, местами туман Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 декабря, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Местами туман. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем в регионе от 0 до 5 градусов выше ноля. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 747 мм рт.ст.

В четверг, 12 декабря, в Липецке пасмурно. Ночью до 1 градуса мороза. Днем около 1 градуса тепла. Возможны небольшие осадки - снег с дождем. Ветер восточный 4-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт.ст. На дорогах гололедица.

Восход солнца в 8.23. Заход - в 16.06. Долгота дня составляет 7 часов 43 минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU