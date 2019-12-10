2019-12-10T19:45:50+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП в центре Липецка пострадали люди

«Лада» и «Шкода» столкнулись на проспекте Победы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП "Лада" и "Шкода" проспект ПобедыДТП "Лада" и "Шкода" проспект ПобедыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла этим вечером, 10 декабря, на проспекте Победы в Липецке. Там на подъезде к площади около 18.30 в лобовую столкнулись «Лада Калина» и «Шкода». Все случилось в вечерний «час пик», когда данный участок загружен транспортом.

ДТП проспект Победы.Лобовое столкновение у выезда на площадь

Отечественная легковушка каким-то образом оказалась на встречной полосе, в результате чего и произошло столкновение. Очевидцы вызвали на место происшествия автоинспекторов. Также не обошлось без пострадавших, рядом работали медики «скорой».

ДТП "Лада" и "Шкода" проспект Победы Фото: Лия МУРАДЬЯН

ДТП "Лада" и "Шкода" проспект ПобедыФото: Лия МУРАДЬЯН

По словам очевидцев, водитель «Калины» выехал на встречную, чтобы объехать пробку. Как на самом деле произошла авария и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД. Перегороженные полосы усугубили ситуацию, из-за чего на дороге образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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