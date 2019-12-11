2019-12-11T09:46:42+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Отношения с Молдовой будем укреплять, особенно в сфере спорта и образования»

Глава региона встретился с послом Республики Молдова
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Руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов провел переговоры с делегацией дипломатических представителей Республики Молдова во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом господином Андреем Негуцой, который прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой.

«Уверен, что Ваш визит станет очень важным шагом в сотрудничестве между нашим регионом и Республикой Молдова», - подчеркнул Игорь Артамонов в приветственном слове. В свою очередь господин посол поблагодарил главу области за теплый прием и отметил необходимость активного развития двусторонних отношений прежде всего в торгово-экономической сфере. Стороны обсудили актуальные направления взаимного сотрудничества и перспективы взаимодействия.

Глава региона подчеркнул, что в ходе переговоров также рассматривались возможности расширения культурных связей между республикой и Липецкой областью. «Эти утраченные за последние годы отношения обязательно нужно возобновлять. Большое внимание мы уделили контактам в спортивной сфере и образовании», - сказал Игорь Артамонов.

По словам Андрея Негуцы, деловые партнерские связи Липецкой области и Республики Молдовы имеют огромный потенциал. «В регионе представлены лишь отдельные виды товаров, производимые в Молдове. Думаю, что наша качественная продукция будет представлять интерес для жителей области. Увеличение поставок способствовало бы и развитию Молдовы. С главой региона мы говорили и о необходимости обмена студентами. Сегодня многие молодые граждане Молдовы хотят учиться в российских вузах», - отметил Андрей Негуца.

Кроме того, гости познакомились с ОЭЗ «Липецк». Делегацию Молдовы встретил генеральный директор особой экономической зоны Дмитрий Дударев. Гостям рассказали об истории развития промышленно-производственной площадки и провели экскурсию по всей территории ОЭЗ, продемонстрировав действующие предприятия и познакомив с экономическими показателями каждого из них.

Сегодня же состоялась рабочая встреча посла с представителями бизнес-сообщества региона. Она прошла в Торгово-промышленной палате Липецкой области. 11 декабря, Андрей Негуца примет участие в межвузовском форуме «Российско-молдавские отношения». Также гости осмотрят экспозиции Липецкого областного краеведческого музея.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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