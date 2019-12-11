2019-12-11T10:11:30+03:00
Происшествия

Под Липецком «Форд» влетел в столб – пострадали водитель, пассажир и два подростка

За сутки на дорогах области в 7 ДТП пострадали 10 человек и 1 погиб
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП с "Фордом" пострадали 4 человекаВ ДТП с "Фордом" пострадали 4 человекаФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За минувшие сутки, 10 декабря, на дорогах Липецкой области в 7 авариях пострадали 10 человек и один погиб. Так в селе Демшино Усманского района днем на справился с управлением и въехал в фонарный столб 57-летний водитель «Форда». В ДТП пострадали сам водитель и три его пассажира, включая двоих подростков 14 и 15 лет. По данным ГИБДД, предварительная причина аварии несоответствие скорости условиям на дороге.

В те же часы в Ельце на улице Горького 41-летний водитель ВАЗ-2109 въехал в «Ладу-Калину» с 18-летним парнем за рулем. От удара ВАЗ отбросило на «Хендай», за рулем которого была 37-летняя женщина. В ДТП пострадали водитель и 48-летний пассажир «девятки» – оба в больнице. Причина аварии – нарушение очередности проезда.

Трагическая авария произошла в Данкове на улице Свердлова. 41-летний водитель «Мицубиси» сбил 21-летнего парня, который шел по краю дороги. Пешеход скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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