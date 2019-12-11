Под Липецком поймали опасную уголовницу из Краснодарского края

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-11T10:30:38+03:00

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В Липецкой области поймали на квартирной краже опасную рецидивистку. 9 декабря в полицию обратилась 42-летняя жительница Задонска и рассказала, что за сутки, пока ее не было, кто-то обокрал ее квартиру на улице Карла Маркса. Вынесли одежду, технику и ювелирные украшения.

Воровку задержали по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 42-летняя жительница Краснодарского края. В ъоде проверки личности выяснилось, что домушница уже сидела за кражи, незаконный оборот наркотиков и сбыт фальшивых денег.

По факту кражи возбудили уголовное дело, по части 2 статьи 158 УК рецидивистке грозит очередной срок до 5 лет тюрьмы.

Еще одну квартиру обворовали 10 декабря в Грязях на улице МРЗ, у 34-летней хозяйки украли музыкальный центр. Под подозрение попал 36-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU