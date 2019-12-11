2019-12-11T11:12:38+03:00
Общество

В Липецк могут вернуться автобусы-«гармошка»

Один из таких, 18-метровый, протестировали на улицах города
Лия МУРАДЬЯН
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Автобус-"гармошка" тестировали на улицах ЛипецкаАвтобус-"гармошка" тестировали на улицах ЛипецкаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Накануне на улицах Липецка появился 18-метровый автобус-«гармошка», из-за чего горожане решили, что для города планируют закупить именно такой транспорт. Как оказалось, о покупке «гармошек» в ближайшее время говорить пока рано, но совсем исключать тоже нельзя.

– Это был тест-драйв, покупать такие машины мы пока не планируем, – сказал прокомментировал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – Смотрим, пробуем, чтобы в будущем принимать максимально взвешенные решения.

Белорусский «МАЗ 215069» тестировали два дня, 9 и 10 декабря, чтобы оценить, смогут ли улицы города принять транспорт со 160 пассажирами в салоне. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на улицах автобус показал себя маневренным. Из плюсов также низкий уровень пола, который приспособлен для перевозки детских и инвалидных колясок. Экологический стандарт – Евро-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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