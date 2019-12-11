2019-12-11T11:59:58+03:00
Общество

В Липецке на улице Первомайская вандалы разбили светофор

Сигнальный столб восстановят в ближайшее время
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке разбили светофорВ Липецке разбили светофорФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке вандалы повредили светофор на улице Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в эту среду, 11 декабря. Неизвестные разбили бокс с проводами, а также обломали защитные козырьки над линзами. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Кстати, несмотря на издевательства над техникой, светофор продолжил работать. Но если бы случилось короткое замыкание, то сумма ущерба выросла в 10 раз. К тому же могли возникнуть проблемы на дороге - пешеходный переход оказался бы нерегулируемым. Это могло привести к ДТП, в том числе, из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся этой ночью.

Светофор обещают восстановить в ближайшее время. А липчан просят бережно относиться к городскому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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