В Липецке на улице Первомайская вандалы разбили светофор

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-11T11:59:58+03:00

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В Липецке вандалы повредили светофор на улице Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в эту среду, 11 декабря. Неизвестные разбили бокс с проводами, а также обломали защитные козырьки над линзами. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

Кстати, несмотря на издевательства над техникой, светофор продолжил работать. Но если бы случилось короткое замыкание, то сумма ущерба выросла в 10 раз. К тому же могли возникнуть проблемы на дороге - пешеходный переход оказался бы нерегулируемым. Это могло привести к ДТП, в том числе, из-за неблагоприятных погодных условий, сложившихся этой ночью.

Светофор обещают восстановить в ближайшее время. А липчан просят бережно относиться к городскому имуществу.

ИСТОЧНИК KP.RU