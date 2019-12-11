СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-11T13:41:02+03:00

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Ролик с матом мэра Липецка так понравился интернет-пользователям, что они даже запустили челлендж. В Сети появилось несколько видео-пародий на Евгению Уваркину. В одном из них мужчина, стоя на участке, сильно ругается матом, задается вопросом, где народ и почему так мало техники. А также недоумевает, почему вокруг столько мусора и грязи. В итоге он приказывает всем выйти на уборку территории. Правда, кому именно, он не уточнил. Видео опубликовал телеграмм канал "Чернозем". Еще одну пародию на ролик сняли в парке Ельца. И если некоторые снимают видео ради забавы, то другие таким способом пытаются привлечь внимание к проблемным объектам.

Напомним, в минувшие входные в соцсетях распространилось видео, на котором глава Липецка Евгения Уваркина в пух и прах разносит работы в Нижнем парке, используя нецензурную лексику. Позже мэр объяснила, что этот ролик она скинула в личный чат с подрядчиком. Но кто-то слил видео в Сеть.

Отметим, что после внепланового визита Уваркиной в парк, работа закипела. Но не всем пришелся по душе такой метод. Депутат облсовета Олег Хомутинников обратился в прокуратуру, с просьбой дать оценку поведению главы города. Проводится проверка.

По видео с матом мэра Липецка запустили челлендж.Видео: телеграмм канал "Чернозем"

ИСТОЧНИК KP.RU