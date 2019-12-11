2019-12-11T13:43:39+03:00
Общество

Курский полковник может возглавить липецкую полицию

По слухам, Олег Латунов вступит в должность в январе
Лия МУРАДЬЯН
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Олег ЛатуновОлег ЛатуновФото: УМВД России по Курской области.
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УМВД Липецка уже четвертый месяц без начальника управления. Напомним, генерал-майор Михаил Молоканов ушел в отставку в сентябре этого года, в начале октября он возглавил Липецкий аэропорт. Пока обязанности начальника управления временно исполняет полковник юстиции Дмитрий Смольняков.

Накануне появились слухи, что липецкую полицию должен возглавить заместитель начальника УМВД России по Курской области, полковник полиции Олег Латунов. Официально информацию не подтверждают. Как пояснили «КП-Липецк» в пресс-службе липецкого УМВД, соответствующего приказа не было. В пресс-службе курского УМВД сообщили, что в настоящее время Олег Латунов находится в отпуске.

СПРАВКА:

Латунов Олег Михайлович родился 17 июля 1972 года в Астраханской области. В 1991 году окончил Астраханское педагогическое училище имени Н.К.Крупской, В 2007 году –Волгоградскую академию МВД по специальности «Правоохранительная деятельность», квалификация «юрист». В 2010 году назначен начальником ОВД по Володарскому району Астраханской области, в 2014 возглавлял ОМВД по Курскому району, в 2015 – начальник УМВД России по городу Курску. Награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1-й, 2-й и 3-й степеней. Женат, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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