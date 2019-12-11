Подрядчик пытался подкупить представителя «ОЭЗ Липецк» за 3 млн. рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-11T14:40:06+03:00

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В Липецке будут судить директора подрядной организации за попытку дать особо крупную взятку. По данным прокуратуры, речь идет о руководителе ООО «Елецспецстрой», который обвиняется по части 5 статьи 291 УК.

По версии следствия, руководитель фирмы лично передал коммерческому директору АО «ОЭЗ ППТ Липецк» 3 млн. рублей за строительные объекты в экономической зоне в Елецком районе.. За взятку должны были подписать акты приема работ без проверки и лабораторных исследований, а также ускорить сроки оплаты по договору.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по делу собрали достаточно доказательств, поэтому прокурор утвердил обвинительное заключение и дело передали в суд. Если вину докажут, директору грозит минимум штраф от 2 млн. рублей, максимум –до 15 лет тюрьмы со штрафом 70-кратным сумме взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU