Радикального исламиста в Липецке оштрафовали на полмиллиона за оправдание терроризма в Сети
В Липецке вынесли приговор жителю областного центра, мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма. Мужчину судили на выездном заседании второго Западного военного суда.
Сотрудники УФСБ региона установили, что липчанин публично призвал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм в Интернете. Будучи приверженцем радикального ислама, мужчина специально создал аккаунт для участия и бесед в сообществе одного из центрально-азиатских государств.
В марте 2017 года он разместил в Сети свои аудиозаписи, в которых оправдывал терроризм и призывал к нему. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Липецкой области, подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в 500 000 рублей в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU