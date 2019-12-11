Радикального исламиста в Липецке оштрафовали на полмиллиона за оправдание терроризма в Сети

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-11T15:19:04+03:00

Мужчина публиковал аудиозаписи, в которых призывал к терроризму

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В Липецке вынесли приговор жителю областного центра, мужчину признали виновным в публичном оправдании терроризма. Мужчину судили на выездном заседании второго Западного военного суда.

Сотрудники УФСБ региона установили, что липчанин публично призвал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм в Интернете. Будучи приверженцем радикального ислама, мужчина специально создал аккаунт для участия и бесед в сообществе одного из центрально-азиатских государств.

В марте 2017 года он разместил в Сети свои аудиозаписи, в которых оправдывал терроризм и призывал к нему. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Липецкой области, подсудимый полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в 500 000 рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU