2019-12-11T16:03:17+03:00
Происшествия

В Липецке задержали мужчину с наркотиками

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке поймали мужчину, хранившего наркотики. Его задержали оперативники УМВД совместно с сотрудниками вневедомственной охраны региональной Росгвардии. Причем первоначальная причина задержания была совсем иная - за административное правонарушение. Но в ходе личного досмотра сотрудников органов ждал сюрприз. У жителя областного центра обнаружили наркотическое вещество. Психоактивное средство изъяли.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области, мужчина нигде не работает, уже был ранее судим. По факту незаконного хранения наркотика без цели сбыта в значительном размере возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Максимальное наказание согласно ч.1 ст.228 УК РФ - лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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