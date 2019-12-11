В Липецке задержали мужчину с наркотиками
В Липецке поймали мужчину, хранившего наркотики. Его задержали оперативники УМВД совместно с сотрудниками вневедомственной охраны региональной Росгвардии. Причем первоначальная причина задержания была совсем иная - за административное правонарушение. Но в ходе личного досмотра сотрудников органов ждал сюрприз. У жителя областного центра обнаружили наркотическое вещество. Психоактивное средство изъяли.
Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Липецкой области, мужчина нигде не работает, уже был ранее судим. По факту незаконного хранения наркотика без цели сбыта в значительном размере возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Максимальное наказание согласно ч.1 ст.228 УК РФ - лишение свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU