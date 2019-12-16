2019-12-16T09:52:11+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Добровольческое движение - эффективная платформа общественно-государственного партнерства»

Глава региона встретился с добровольцами – победителями всероссийского конкурс
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Глава региона Игорь Артамонов встретился с липчанами – победителями Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Их проекты признаны одними из лучших в стране.

«Таких активных, неравнодушных людей в Липецкой области много. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают это бескорыстно. Помогают многодетным семьям, пожилым, ветеранам, бездомным животным. И мы обязательно будем помогать им и дальше дарить такое нужное этому миру добро», - сказал Игорь Артамонов.

Софья Ефанова реализует проект «Маленькие домики от Большой семьи» вместе со своим отцом. Они учат детей делать из дерева скворечники, кормушки, лавочки, почтовые ящики и другие предметы. Проект направлен на социализацию ребят, оставшихся без попечения родителей, готовит их к самостоятельной жизни, а также помогает освоить столярное дело.

Андрей Артамонов рассказал главе региона о своем проекте «Прадедушкины медали». Молодой человек собирает информацию о малоизвестных Героях Великой Отечественной войны, пионерах - героях, партизанах и тружениках тыла. Все это послужит материалом для написания книг для детей и подростков.

Татьяна Анучина реализует проект «Байк-парк «Студеновский». За несколько лет вместе с командой единомышленников девушка превратила Студеновский карьер из свалки строительных отходов в площадку, где прошли уже шесть межрегиональных соревнований по маунтинбайку.

Победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России -2019» чествовали на Международном форуме волонтеров в начале декабря. Игорь Артамонов поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию. Добровольческое движение, по мнению главы региона, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За один день в Липецкой области сбили 6 пешеходов, включая детей и подростков
Кофейный завод открылся в ОЭЗ «Липецк»
Игорь Артамонов: «Добровольческое движение - эффективная платформа общественно-государственного партнерства»
Под Липецком поймали вора, который украл с улицы 5 туй
Липецкую область накрыл туман
22-летний липчанин добился получения квартиры только через суд
Липчанку приговорили к условному сроку за подпольный игровой клуб и взятку полицейскому
В ближайшие часы в Липецке ожидается гололед
В субботу на улице Папина перекроют 1 полосу движения
Павел Путилин: Лесопарковый пояс вокруг Липецка необходим
Полмиллиона рублей заплатит предприниматель Липецка за контрафактный алкоголь
За год в Липецке 5 человек погибли на производстве
Липецк занял 31 место в рейтинге самых комфортных городов
Под Липецком отчима, который прижег ребенка раскаленной вилкой, приговорили к обязательным работам
В Липецкой области создают избираемый губернатором президиум