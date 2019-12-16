МЧС предупреждает: в Липецке ожидается густой туман

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-16T12:08:38+03:00

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В Липецке и области вновь ожидается туман в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. При этом видимость будет составлять менее 500 метров.

Спасатели просят липчан быть осторожными. Водителям лучше не совершать на дороге маневры, которые в обычных условиях считаются нормой - обгоны, перестроения, опережения. Ведь двигаясь в тумане, сложно адекватно оценить движения других автомобилей.

Кроме того, не стоит доверять задним огням идущего впереди авто. Дистанцию нужно держать намного больше, чем в обычных условиях. Не стоит резко тормозить. Лучше постепенно снизить скорость, а после остановки включить аварийки. Напомним, что в тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU