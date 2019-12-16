МЧС предупреждает: в Липецке ожидается густой туман
В Липецке и области вновь ожидается туман в ближайшие 1-3 часа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. При этом видимость будет составлять менее 500 метров.
Спасатели просят липчан быть осторожными. Водителям лучше не совершать на дороге маневры, которые в обычных условиях считаются нормой - обгоны, перестроения, опережения. Ведь двигаясь в тумане, сложно адекватно оценить движения других автомобилей.
Кроме того, не стоит доверять задним огням идущего впереди авто. Дистанцию нужно держать намного больше, чем в обычных условиях. Не стоит резко тормозить. Лучше постепенно снизить скорость, а после остановки включить аварийки. Напомним, что в тумане кажется, что предметы расположены намного дальше, чем есть на самом деле.
В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU