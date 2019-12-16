В Липецке из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
ЧП случилось этим утром, 16 декабря, на улице Адмирала Макарова в Липецке. Там в первом подъезде дома №4 загорелся щиток электроприпоров. Почувствовав запах дыма, жильцы вызвали пожарных.
На место разу выдвинулись несколько пожарных расчетов и автолестница. К момент прибытия подразделений, пролет заволокло едким густым дымом. Спасателям пришлось вывести жильцов на улицу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области, из-за задымления эвакуировали 3 человека. Возгорание ликвидировали, никто из людей не пострадал.
МЧС просит жителей соблюдать правила пожарной безопасности, от которых зависит жизнь и здоровье людей. В управлении также напоминают, в случае обнаружения пожара, нужно незамедлительно звонить по телефону «112» или «01».
ИСТОЧНИК KP.RU