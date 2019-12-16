2019-12-16T13:26:39+03:00
Происшествия

Утром в Липецке загорелась маршрутка с пассажирами

У автобуса №379 вспыхнул двигатель
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Утром в Липецке загорелась маршрутка с пассажирамиУтром в Липецке загорелась маршрутка с пассажирамиФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Этим утром, 16 декабря, в Липецке произошло ЧП. В областном центре загорелся автобус №379. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам липчан, в 8.10 у автобуса загорелся двигатель. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Никто из пассажиров не пострадал - они успели выйти из салона транспорта.

Напомним, что в этот понедельник в доме №4 на улице Адмирала Макарова загорелся щиток электроприборов. Пожарных вызвали местные жильцы. Когда они приехали, пролет уже заволокло едким дымом. Из-за задымления пришлось эвакуировать 3 человек. Никто из липчан не пострадал. Возгорание ликвидировали.

В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком электрик убил энергетика, а после покончил с собой
В Тамбове задержали липчанина, находившегося в федеральном розыске
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке
Курский полковник возглавил липецкую полицию
В Липецке у Октябрьского моста сбили пешехода
В Липецке из задымленной "Ривьеры" эвакуировали людей
Под Липецком лоб в лоб столкнулись "ВАЗ" и "Калина": погибла женщина
Утром в Липецке загорелась маршрутка с пассажирами
В Липецке из-за пожара эвакуировали жильцов многоквартирного дома
МЧС предупреждает: в Липецке ожидается густой туман
За один день в Липецкой области сбили 6 пешеходов, включая детей и подростков
Кофейный завод открылся в ОЭЗ «Липецк»
Игорь Артамонов: «Добровольческое движение - эффективная платформа общественно-государственного партнерства»
Под Липецком поймали вора, который украл с улицы 5 туй
Липецкую область накрыл туман
22-летний липчанин добился получения квартиры только через суд
Липчанку приговорили к условному сроку за подпольный игровой клуб и взятку полицейскому
В ближайшие часы в Липецке ожидается гололед
В субботу на улице Папина перекроют 1 полосу движения
Павел Путилин: Лесопарковый пояс вокруг Липецка необходим
Полмиллиона рублей заплатит предприниматель Липецка за контрафактный алкоголь
За год в Липецке 5 человек погибли на производстве
Липецк занял 31 место в рейтинге самых комфортных городов
Под Липецком отчима, который прижег ребенка раскаленной вилкой, приговорили к обязательным работам
В Липецкой области создают избираемый губернатором президиум