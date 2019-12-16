Утром в Липецке загорелась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-16T13:26:39+03:00

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Этим утром, 16 декабря, в Липецке произошло ЧП. В областном центре загорелся автобус №379. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По словам липчан, в 8.10 у автобуса загорелся двигатель. К счастью, возгорание удалось быстро потушить. Никто из пассажиров не пострадал - они успели выйти из салона транспорта.

Напомним, что в этот понедельник в доме №4 на улице Адмирала Макарова загорелся щиток электроприборов. Пожарных вызвали местные жильцы. Когда они приехали, пролет уже заволокло едким дымом. Из-за задымления пришлось эвакуировать 3 человек. Никто из липчан не пострадал. Возгорание ликвидировали.

В случае происшествия обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU