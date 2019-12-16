16 Дек. 18:01 2019-12-16T18:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове задержали липчанина, находившегося в федеральном розыске. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области , полицейские, дежурившие у Центрального рынка, обратили внимание на мужчину. Он им показался подозрительным. Правоохранители проверили его по базам данных.

Оказалось, что 45-летний мужчина находится в федеральном розыске за одним из отделом УМВД по Липецку. Его подозревают в контрабанде наркотиков - ст.229.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества".

Липчанин скрылся от следствия и прятался у знакомых в Тамбове. Правда, ненадолго. Мужчину доставили в отдел полиции. За ним уже выехали липецкие оперативники, чтобы провести следственно-оперативные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU