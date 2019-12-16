Под Липецком электрик убил энергетика, а после покончил с собой

16 Дек. 18:07 2019-12-16T18:11:38+03:00

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В этот понедельник, 16 декабря, под Липецком произошла трагедия. На складской площадке сельхозпредприятия в селе Стегаловка Долгоруковского района бывший электрик дважды выстрелил в 54-летнего энергетика предприятия. Потерпевший получил огнестрельные ранения живота и головы. Мужчина скончался. Все это произошло на глазах работников сельхозпредприятия.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, стрелявший скрылся с места преступления. Через некоторое время его тело нашли в собственном доме. По предварительным данным, после убийства коллеги мужчина свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU