Под Липецком у двух женщин украли кур

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-17T09:16:46+03:00

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В минувший понедельник, 16 декабря, в отдел полиции по Задонскому району обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что из его дома в селе Студеновка кто-то украл телевизионную приставку. По данным пресс-службы регионального УМВД, правоохранители задержали предполагаемого преступника - 36-летнего мужчину.

В тот же день заявление в полицию поступило от 59-летней жительницы Лебедянского района. Она указала, что неизвестный пробрался на территорию ее дома в селе Большие Избищи и украл 6 кур. Сотрудники органов доставили в отдел подозреваемого. Им оказался неработающий 29-летний местный житель.

Аналогичное преступление произошло под Липецком - в селе Домачи Лев-Толстовского района. Там из сарая 73-летней пенсионерки злодей украл 8 кур. Сотрудники полиции задержали вора - неработающего ранее судимого 38-летнего мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU