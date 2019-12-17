2019-12-17T10:06:54+03:00
Происшествия

В Липецке грабитель напал на парня и отобрал телефон

Подозреваемый - ранее судимый 21-летний липчанин
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке грабитель напал на парня и отобрал телефонВ Липецке грабитель напал на парня и отобрал телефонФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 16 декабря, в отдел полиции Липецка обратился 22-летний парень. В своем заявлении он указал, что поздним вечером 15 декабря его ограбили у дома по улице Жактовская. К липчанину подошел неизвестный и, применив насилие, отобрал сотовый телефон. К счастью, жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий 21-летний гражданин. Выяснилось, что молодой человек уже был ранее судим и отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

Парня заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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