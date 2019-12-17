В Липецке более 4 тыс. человек заразились ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:59 2019-12-17T10:01:06+03:00

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За прошедшую неделю с 9 по 15 декабря в Липецкой области 5 956 человек заразились ОРВИ. 78% заболевших - дети до 14 лет. Уровень госпитализации составил 3,3%, что ниже среднемноголетнего показателя для этого периода - 4%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели заболеваемости на неэпидемическом уровне. При этом ни одного случая гриппа не выявлено.

В Липецке 4 133 человека подхватили инфекцию. Показатели заболеваемости, как и в регионе - на неэпидемическом уровне. Чаще всего липчане заражаются аденовирусами, вирусами парагриппа, бокавирусами, риновирусами.

В Липецкой области вакцинировано 48,73% населения. Прививку от гриппа сделали более 381 тыс. взрослых и 175,9 тыс. детей. Нежелательных "побочек" после иммунизации не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU