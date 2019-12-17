2019-12-17T10:45:12+03:00
Общество

В Липецке на сеть магазинов, где продают алкоголь, подали в суд

Сотрудники управления потребрынка выявили, что в торговом зале не соблюдался температурный режим
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на сеть магазинов, где продают алкоголь, подали в судВ Липецке на сеть магазинов, где продают алкоголь, подали в судФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Арбитражный суд Липецкой области с иском обратилось региональное Управление потребительского рынка и ценовой политики. Они просят привлечь к административной ответственности сеть магазинов, где продают спиртное. По мнению управления, организация совершила правонарушение по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ "Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов".

В заявлении указано, 4 июня в магазине по улице Стаханова в Липецке сотрудники управления выявили, что в помещении не соблюдаются условия хранения алкоголя, установленных изготовителем. Температура в торговом зале была +23 градуса, а должна составлять от +5 до +20 градусов.

Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области, иск принят к рассмотрению. Судебное заседание запланировано на эту среду - 18 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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