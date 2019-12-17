В 2020 году Липецкой области выделят деньги на повышение рождаемости

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-17T12:09:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Правительстве утвердили перечень субъектов Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией. В него попала и Липецка область. Так, 75 регионам в 2020 году выделят деньги. Они пойдут на поддержку семей, у которых родится третий ребенок или последующие дети. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Такая мера направлена на создание условий для повышения рождаемости.

В перечень субъектов попали регионы, где величина суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, а также наблюдается миграционная и естественная убыль населения. Всего по программе выделяется 55,3 млрд рублей. Из федерального бюджета - 45,8 млрд рублей. Еще 9,5 млрд рублей - из казны субъектов РФ.

Кстати, в перечень также попали соседи Липецка и области - Воронежская, Курская, Белгородская, Тамбовская и Орловская области.

ИСТОЧНИК KP.RU