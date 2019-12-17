2019-12-17T14:45:03+03:00
Общество

К Новому году в Липецком зоопарке появились зеленые фигуры жирафов

Зверинец подготовился к встрече Нового года
Лия МУРАДЬЯН
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Посетителей встречают пони и Дед МорозПосетителей встречают пони и Дед МорозФото: Липецкий зоопарк
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Липецкий зоопарк приготовился к встрече Нового года. Там появились декоративные зеленые топиаровые фигуры жирафов. Вход в зоопарк засиял огнями, на центральной клумбе появилась сверкающая елка с большими шарами.

В первые дни нового года, с 1 по 8 января, на входе в зоопарк будут проходить праздничные катания на пони. Детишек будут катать с 11 до 16.00. Также гостей у входа будет встречать Дед Мороз. Новогоднему волшебнику можно рассказать стихотворение и получить приз от зоопарка.

Фигуры жирафов в зоопарке Фото: Липецкий зоопарк

Фигуры жирафов в зоопаркеФото: Липецкий зоопарк

Кроме этого, с 28 по 30 декабря и со 2 по 8 января будут проходить праздничные экскурсии «Ночь в зоопарке». Экскурсии начинаются в 20.00 и длятся 1,5 часа. В это время посетители увидят ночных обитателей зоопарка, которые днем обычно спят. Можно будет понаблюдать, чем занимаются обезьяны, хищные кошки, филин и другие животные. А также услышать голоса обитателей в ночной тишине. Экскурсия завершится гаданиями под живой голубой елью, где посетители будут вытаскивать записки с предсказаниями на год.

Кстати, в праздничные дни график работы зоопарка немного изменится. Он будет работать ежедневно без выходных с 8 до 18.00, но касса будет закрываться на час раньше. Аквариум работает до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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