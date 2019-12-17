2019-12-17T15:30:11+03:00
Происшествия

Последний убийца семьи пенсионеров под Липецком получил 17 лет после 10 лет в бегах

Василий Камленков во всем сознался
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор последнему фигуранту дела о зверском убийстве семьи в селе Горицы в 2008 году. Напомним, там перед Новым годом пытали и убили супругов пенсионеров и их сына. Негодяи забрали деньги и ценные вещи, а уходя, пытались сжечь дом с трупами.

Все участники той банды Николай Дема, Дмитрий Волошин, Наталья Ушакова и Ева Федченкова получили от 15 до 21 года за разбойное нападение и убийство. Сбежать успел только Василий Камленков. Больше 10 лет он жил под чужим именем в Тамбовской области, наплодил 8 детей от разных женщин и не вспоминал о свершенном зверстве.

Ныне 34-летнего мужчину задержали летом этого года и доставили в Липецк. Здесь он во всем сознался. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, последний фигурант того нападения получил 17 лет строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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