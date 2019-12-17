2019-12-17T15:50:24+03:00
Общество

Творчество без границ: ребята с ОВЗ показали многогранность таланта

Четыре номинации, почти 300 работ со всех уголков Липецкой области и 36 победителей
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Таковы итоги акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Торжественная церемония награждения талантливых ребят прошла сегодня в Центре дополнительного образования Липецкой области. Авторов лучших работ в «Литературном творчестве», «Изобразительном искусстве», «Медиатворчестве» и «Декоративно-прикладное творчестве» отметили заслуженными наградами. Победителей чествовали начальник отдела управления образования и науки Липецкой области Ирина Жасанова и директор Центра дополнительного образования Ирина Малько. Свои творческие номера подарили юные чтецы, певцы и цирковые артисты.

Акция по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем регионе стала уже традиционной. Ежегодно в ней участвуют девчонки и мальчишки от 7 до 18 лет из школ-интернатов, школ и центров дополнительного образования региона. Профессиональные эксперты отмечают возросший уровень подготовки ребят, разнообразие, красоту и сложность работ детей, творческие способности которых поражают и доказывают их безграничный талант.

Полюбоваться самыми интересными картинами и произведениями декоративно-прикладного искусства, выполненными в различных техниках, гости мероприятия смогли на специально организованной выставке. Кроме того, в фойе Центра шла презентация видеороликов, ставших победителями и призёрами акции по развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено пресс-службой УОиН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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