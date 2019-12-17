2019-12-17T17:18:57+03:00
Происшествия

Под Липецком душевнобольной забил насмерть соседа

Мужчину отправят на принудительное лечение
Лия МУРАДЬЯН
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В Усманском районе Липецкой области расследовали дело о нападении и жестоком избиении. Все случилось ночью 12 июня в селе Чамлык Никольское. В дом к соседу ворвался пьяный 41-летний мужчина, он выломал замок, проник внутрь и жестоко избил хозяина. По версии следствия, нападавший нанес 27 ударов ногами и руками по всему телу, после избиения сосед скрылся, а потерпевший смог позвонить родственникам. С многочисленными травмами его увезли в больницу, но спасти не смогли.

Уголовное дело возбудили за незаконное проникновение и тяжкий вред здоровью, повлекший смерь – 139 и 111 статьи УК. В ходе расследования назначили психолого-психиатрическую экспертизу, которая выявила у обвиняемого тяжелое расстройство психики.

Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант неспособен осознать суть содеянного, а также дать показания. В итоге мужчину направят на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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