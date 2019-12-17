Под Липецком годовалый ребенок погиб в душевой кабине

СЕГОДНЯ 19:31 2019-12-17T19:31:22+03:00

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Трагический несчастный случай произошел в минувший понедельник, 16 декабря, в в селе Малый Хомутец Добровского района Липецкой области. Там утонул в душевой кабине годовалый малыш. По версии следствия, родители наполнили водой ванну душевой кабины, оставили там сына и отлучились по делам. А когда вернулись, мальчик уже был мертв. Шокированные родители вызвали «скорую», но ренимировать малыша было уже поздно.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, после проверки возбудили уголовно дело по 109 статье УК – причинение смерти по неосторожности. Следователям еще предстоит разобраться во всех подробностях и выяснить точную причину смерти малыша.

Виновным в гибели мальчика грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU