2019-12-17T19:31:22+03:00
Происшествия

Под Липецком годовалый ребенок погиб в душевой кабине

Трагедия случилась в Добровском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Малыша оставили одного в водеМалыша оставили одного в водеФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Трагический несчастный случай произошел в минувший понедельник, 16 декабря, в в селе Малый Хомутец Добровского района Липецкой области. Там утонул в душевой кабине годовалый малыш. По версии следствия, родители наполнили водой ванну душевой кабины, оставили там сына и отлучились по делам. А когда вернулись, мальчик уже был мертв. Шокированные родители вызвали «скорую», но ренимировать малыша было уже поздно.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, после проверки возбудили уголовно дело по 109 статье УК – причинение смерти по неосторожности. Следователям еще предстоит разобраться во всех подробностях и выяснить точную причину смерти малыша.

Виновным в гибели мальчика грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком годовалый ребенок погиб в душевой кабине
Центральные улицы Липецка на весь день останутся без питьевой воды
Под Липецком душевнобольной забил насмерть соседа
Птицы в Липецкой области погибли от крысиного яда
Творчество без границ: ребята с ОВЗ показали многогранность таланта
Последний убийца семьи пенсионеров под Липецком получил 17 лет после 10 лет в бегах
К Новому году в Липецком зоопарке появились зеленые фигуры жирафов
В 2020 году Липецкой области выделят деньги на повышение рождаемости
В Липецке на сеть магазинов, где продают алкоголь, подали в суд
В Липецке более 4 тыс. человек заразились ОРВИ
В Липецке грабитель напал на парня и отобрал телефон
В Липецке водитель "Опеля" сбил пенсионера на пешеходном переходе
Под Липецком у двух женщин украли кур
Игорь Артамонов открыл движение по новому мосту в Лебедяни
Под Липецком электрик убил энергетика, а после покончил с собой
В Тамбове задержали липчанина, находившегося в федеральном розыске
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
Вандалы повредили "Тоннель желаний" в Липецке
Курский полковник возглавил липецкую полицию
В Липецке у Октябрьского моста сбили пешехода