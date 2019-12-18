2019-12-18T10:42:05+03:00
Происшествия

В Липецке пьяный сын без прав угнал у отца машину

Мужчине хотелось покататься по ночному городу на «ВАЗе»
Лия МУРАДЬЯН
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Угон автомобиля «ВАЗ-21074» раскрыли в Липецке 16 декабря. В полицию заявил 67-летний автовладелец, который рассказал, что «семерка» пропала только что от его дома. В городе сразу ввели план «Перехват» и вскоре сотрудники ДПС остановили угнанный автомобиль на улице Московской.

За рулем сидел пьяный 30-летний сын хозяина машины. Мужчина рассказал, что выпивал дома, а после решил покататься по ночному городу. В ходе проверки выяснилось, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. «Семерку» вернули владельцу, а по факту угона возбудили уголовное дело по статье 166 УК. Любителю ночной езды без прав грозит минимум штраф до 100 тыс. рублей, максимум – до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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