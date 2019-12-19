Под Липецком неработающий мужчина обокрал машину на трассе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-19T09:17:09+03:00

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За прошедшие сутки сотрудники органов раскрыли 6 ранее совершенных преступлений, произошедших в Липецке и области. Так, в прошлом месяце у 20-летнего парня украли сотовый, камеру, наушники, зарядное устройство. Все это злодей вытащил из салона "ВАЗ-2109", стоящего на автодороге М-4 "Дон" в Становлянском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, правоохранители задержали подозреваемого - неработающего 28-летнего мужчину.

8 декабря в деревне Реневка Данковского района обокрали 32-летнюю женщину. Воры пробрались в сарай у ее дома и оттуда вынесли бур, ведро и чугунную раковину. Предполагаемые преступники задержаны. Ими оказались местные жители 32 и 39 лет. Один из них ранее судимый.

В середине ноября у 32-летней жительницы Данкова украли сотовый телефон. Преступник вытащил его из кармана куртки в доме потерпевшей. Нарушить закон решила 27-летняя женщина из района.

ИСТОЧНИК KP.RU