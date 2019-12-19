СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-19T09:31:44+03:00

Ночью под Липецком сошел с рельсов вагон-цистерна с топливом Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

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Этой ночью в Липецкой области произошло ЧП. В районе железнодорожной станции "Грязи-Воронежские" ЮВЖД Грязи на маневровых путях с рельсов сошел вагон-цистерна грузового состава. Информация об этом поступила спасателям в 2.49 ночи.

К месту происшествия выехали 3 пожарно-спасательных расчета. Когда они прибыли на станцию, то увидели, что цистерна завалилась на бок. Но утечки топлива не произошло, как и возгорания. Полотно также осталось целым. Задержки в движении поездок авария не вызвала. Никто из людей не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, к 7.47 цистерну удалось установить на колесные пары. Спасатели напоминают, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Ночью под Липецком сошел с рельсов вагон-цистерна с топливомФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU