На 20 часов задерживают рейс из Екатеринбурга в Липецк

СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-19T11:10:56+03:00

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В Екатеринбурге вновь задерживается рейс в Липецк. Самолет из аэропорта "Кольцово" должен был взмыть в небо в минувшую среду, 18 декабря, в 18.15. Но из-за тумана в Липецке вылет перенесли. Теперь, согласно расписанию, самолет отправится в Черноземье в этот четверг, в 15.25. При условии, что рейс снова не перенесут.

Напомним, что накануне из-за тумана в аэропорту областного центра отменили рейс в Москву, а также из столицы в Липецк. Задержался рейс в Екатеринбург. Из-за непогоды перенесли вылет самолета из Санкт-Петербурга в областной центр.

Кстати, на прошлой неделе липчане тоже не могли вылететь из Екатеринбурга в Липецк почти 20 часов - из-за сильного тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU