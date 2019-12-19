2019-12-19T11:07:54+03:00
Общество

Липецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елками

На первой строчке рейтинга оказался Красноярск с 55-метровым новогодним деревом
Юлия КЛЮЕВА
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Липецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елкамиЛипецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елкамиФото: Юлия КЛЮЕВА
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Липецк оказался в топ-25 городов с самыми высокими елками. Речь идет о новогоднем дереве, установленном на площади Петра Великого. Высота зеленой красавицы - 24 метра. Рейтинг составил портал "ТурСтат". Воронеж обогнал Липецк на несколько позиций. Там высота главного новогоднего дерева 26 метров.

Самую высокую ель в этом году появилась в Красноярске - 55 метров. На втором месте Екатеринбург. Высота дерева составляет 50 метров. Замыкает тройку лидеров Казань - высота ели в городе 35 метров. Кстати, в Москве и Уфе, попавшими в десятку рейтинга, установили живые ели.

Напомним, что елка на площади Петра Великого обошлась Липецку в 1,6 млн рублей - это без учета украшений. Но она не самая высокая в городе. У ДС "Звездный" установлена 25-метровая ель. Далее по высоте идет 20-метровое дерево на Соборной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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