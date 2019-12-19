2019-12-19T11:37:39+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Порывы в Липецке могут достигать 15-19 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке и области в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение дня четверга 19 декабря и ночью 20 декабря ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы могут достигать 15-19 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра лучше не выходить из зданий. Если ветер застал вас на улице, следует укрыться в подъездах или подземных переходах. Опасно стоять возле стен домов, остановок, ракламных щитов, а также под линией электропередач.

Во время штормовых ветров нужно обесточить в дома все электроприборы, чтобы не произошел пожар. В случае происшествия звонить по номеру "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с сотовых, так и стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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