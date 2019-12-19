Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000

СЕГОДНЯ 12:35 2019-12-19T12:35:44+03:00

Такие торговые точи в 76 регионах России стали банковскими агентами Сбербанка в удаленных и малонаселенных пунктах, где отсутствуют офисы и банкоматы

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Теперь клиенты могут снять наличные без комиссии в привычных сельских магазинах, совершив минимальную покупку.

На сегодняшний день в Центральном Черноземье банковскими агентами Сбербанка стали уже 262 торговых точки. В том числе в Белгородской области - 38, в Воронежской - 37, в Курской - 90, в Липецкой - 38, в Орловской - 32 и в Тамбовской - 27.

Вместе с увеличением числа агентских точек растет и их функциональность. Изначально в них можно было только снять наличные с карты, но в октябре 2019 года появилась возможность оплачивать услуги ЖКХ, стационарной связи и прочее. Оплатить услугу можно по штрихкоду с квитанции или выбрав получателя из списка в онлайн-кассе магазина. Как и в офисе банка, для подтверждения операции клиенту выдается чек. Комиссия за прием платежа аналогична комиссии по безналичным операциям с использованием банковской карты в офисе банка. Оплатить услугу можно картой любого банка. Новые возможности уже доступны в 108 агентских точках, а в следующем году банк планирует подключить к приему платежей все агентские точки.

В 2020 году планируется сделать доступными для клиентов в агентских точках такие услуги как оформление банковской карты, страхование и т.д.

Развитие агентской сети — приоритетное направление программы доступности финансовых услуг в сельской местности. Банк использует уже сложившуюся и понятную для жителей инфраструктуру, поэтому дополнительных инвестиций не требуется. Проект выгоден и торговым точкам, т.к. обеспечивая покупателям новые сервисы, магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов Банк самостоятельно проводит обучение персонала, обеспечивает техническую поддержку и информационное сопровождение.

- Мы сделали большой шаг в решении задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для людей, живущих в сельских и удаленных точках. Развитие нового формата позволит нам предоставить качественный сервис даже в небольших населенных пунктах с населением 250–400 человек. Мы планируем и дальше расширять количество агентских точек и перечень доступных в них финансовых операций. Будем делать все для того, чтобы предоставлять качественный сервис в любой точке страны, - рассказал старший вице-президент Сбербанка Сергей Мальцев.

- Сбербанк стал первым банком в России, который предоставляет клиентам такую услугу, - прокомментировал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. - Приятно, что новый сервис востребован нашими клиентами и признан удобным и полезным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU