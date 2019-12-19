2019-12-19T13:08:16+03:00
Общество

В Липецкой области ограничили рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рост тарифов за коммунальные услуги в Липецкой области будет ограничен. Соответствующее постановление на 2020 год подписал глава региональной администрации Игорь Артамонов. Согласно документу, рост ограничен предельными индексами: на 1 полугодие - 0%, на 2 полугодие - не более 6%. То есть подъем платежей за услуги ЖКХ для липчан не будет выше указанных значений.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, данное постановление касается всех коммунальных услуг. Даже за вывоз мусора. Плата за услуги по обращению с ТКО останутся на уровне 2019 года. При этом принимаемые тарифы на следующий год будут ниже индекса, установленного постановлением РФ.

По словам губернатора, снижение коммунального бремени на липчан является одной из главных задач, стоящих перед областной властью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецкой области ограничили рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Липецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елками
На 20 часов задерживают рейс из Екатеринбурга в Липецк
Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернулась
Ночью под Липецком сошел с рельсов вагон-цистерна с топливом
Под Липецком неработающий мужчина обокрал машину на трассе
В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне
Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка
В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порыв
Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий
В четверг в домах Липецка отключат свет, воду и тепло
Инвалид из Липецка, выживший в катастрофе в Московском метро, нашел невесту на Первом канале
В Липецке девушки на ВАЗе застряли в грязи и атаковали спасателей, солгав о детях
Депутаты на стали сокращать расходы на зарплату мэра Липецка
МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/с
В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги
В Липецке пьяный сын без прав угнал у отца машину
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала пассажирка «ПАЗа»