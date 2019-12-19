В Липецкой области ограничили рост тарифов ЖКХ в 2020 году

СЕГОДНЯ 13:07 2019-12-19T13:08:16+03:00

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Рост тарифов за коммунальные услуги в Липецкой области будет ограничен. Соответствующее постановление на 2020 год подписал глава региональной администрации Игорь Артамонов. Согласно документу, рост ограничен предельными индексами: на 1 полугодие - 0%, на 2 полугодие - не более 6%. То есть подъем платежей за услуги ЖКХ для липчан не будет выше указанных значений.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, данное постановление касается всех коммунальных услуг. Даже за вывоз мусора. Плата за услуги по обращению с ТКО останутся на уровне 2019 года. При этом принимаемые тарифы на следующий год будут ниже индекса, установленного постановлением РФ.

По словам губернатора, снижение коммунального бремени на липчан является одной из главных задач, стоящих перед областной властью.

ИСТОЧНИК KP.RU