2019-12-19T15:19:15+03:00
Общество

НЛМК помог открыть Центр цифрового образования для школьников в Липецке

НЛМК стал одним из организаторов открытия в регионе IT-Сube
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IT-Сube – это центр дополнительного образования школьников в области информационных технологий.

IT-Сube – федеральная сеть профильного образования по подготовке в регионах ИT-специалистов. Проект нацелен на стимулирование творческой деятельности детей, обучение их навыкам сетевого администрирования и языкам программирования. На занятиях школьники смогут не только изучать азы информационных технологий, но и самостоятельно создавать программные проекты: сайты, мобильные приложения или программы.

В липецком центре IT-Сube более 400 школьников от 7 до 17 лет получат уникальную возможность выбрать будущую профессию, связанную с интернет-технологиями. Они смогут проводить научные исследования и проектирование по таким направлениям, как программирование на языках Python и Java, мобильная разработка, системное администрирование, работа с большими данными, инженерный и графический дизайн и др. В рамках обучения ряд научных проектов планируется выполнять под конкретные бизнес-задачи компаний-заказчиков. Заказчиками таких решений выступают как известные ИT-компании: Microsoft, LEGO, Samsung, 1С, Яндекс, так и компании-партнеры, в том числе и НЛМК.

Специалисты дирекции по цифровой трансформации НЛМК окажут экспертную поддержку детскому ИТ-центру. Компания выделила 2,5 млн рублей на закупку компьютерного оборудования для аудиторий робототехники и для класса администрирования.

IT-Сube открыт для всех желающих по адресу: ул. 9 Мая, 20, Центр дополнительного образования Липецкой области.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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