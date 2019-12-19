2019-12-19T15:52:47+03:00
Происшествия

Управление здравоохранения Липецкой области: «Пациентка сама пыталась покинуть машину скорой помощи»

После проверки в работе сотрудников и администрации задонской больницы нашли нарушения
Лия МУРАДЬЯН
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в Управлении здравоохранения прокомментировали случай со скоройв Управлении здравоохранения прокомментировали случай со скоройФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Управленим здравоохранения Липецкой области изложили подробности инцидента произошедшего с пациенткой, выпавшей из машины «скорой помощи» на трассе Липецк-Хлевное. Напомним, случай произошел 1 апреля этого года, о чем стало извествно только после проверки районной прокуратуры.

Как сообщили «КП-Лиецк» в управлении, женщина была доставлена из Задонской межрайонной больницы в сопровождении фельдшера скорой медицинской помощи в Липецкую областную клиническую больницу для подтверждения диагноза – острое нарушение мозгового кровообращения. Специалисты специалисты провели осмотр пациентки и необходимые обследования, включая рентгеновскую компьютерную томографию. По данным управления, диагноз нарушение мозгового кровообращения не подтвердился.

– На обратном пути следования из областной клинической больницы во время движения пациентка попыталась самовольно покинуть машину скорой помощи, – сообщает управление здравоохранения. – В результате чего женщина выпала из транспорта и травмировала ногу. Пострадавшая была срочно госпитализирована в травматологическое отделение Задонской межрайонной больницы.

По официальным данным, за 8 месяцев женщине оказали всю необходимую медицинскую помощь, как в стационарных условиях, так и в амбулаторно-поликлинических. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, врачи оценивают состояние, как удовлетворительное.

Случай детально разобрали на заседании врачебной комиссии.

– К лицам, допустившим развитие инцидента, применены меры дисциплинарного воздействия, – пояснили в ведомстве. – Управление здравоохранения, в свою очередь, провело служебную проверку, в ходе которой установили ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками службы скорой медицинской помощи, а также недостаточный контроль за работой службы со стороны администрации больницы.

Деятельность больницы взяли на особый контроль.

Напомним, сама пациентка, Галина Дмитриева, заверяет, что выпала случайно, просто облокотившись на дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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