В Липецке разгоняют нелегальных продавцов новогодних елок
В Липецке проходят предновогодние рейды по нелегальной торговле елками и соснами. В этот раз городское управление потребительского рынка вышло на проверку на Центральный рынок города.
Рейд по елкам в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Официально елочные базары откроются в Липецке только завтра, но купить новогоднее дерево можно уже сейчас – у нелегалов. Предлагают даже серебристые ели. Деревья продают с капота и кузова грузовиков, а в качестве крестовины предлагают ножки от офисных стульев.
Ножки стульев вместо крестовинФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Что деревья добыли нелегально, можно определить по стволу – он отпилен лишь на половину и видны следы топора. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чаще всего, увидев проверяющих, продавцы сбегают. Некоторые пытаются спорить, не имея никаких документов и стоя на не оборудованном месте. Елки и сосны у нелегалов забирают и составляют административные протоколы.
Рейд по елкам в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Напомним, что 20 декабря в Липецке откроются 89 легальных елочных базаров. Адреса можно увидеть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU