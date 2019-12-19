В Липецке разгоняют нелегальных продавцов новогодних елок

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-19T16:42:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецке проходят предновогодние рейды по нелегальной торговле елками и соснами. В этот раз городское управление потребительского рынка вышло на проверку на Центральный рынок города.

Рейд по елкам в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Официально елочные базары откроются в Липецке только завтра, но купить новогоднее дерево можно уже сейчас – у нелегалов. Предлагают даже серебристые ели. Деревья продают с капота и кузова грузовиков, а в качестве крестовины предлагают ножки от офисных стульев.

Ножки стульев вместо крестовинФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Что деревья добыли нелегально, можно определить по стволу – он отпилен лишь на половину и видны следы топора. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чаще всего, увидев проверяющих, продавцы сбегают. Некоторые пытаются спорить, не имея никаких документов и стоя на не оборудованном месте. Елки и сосны у нелегалов забирают и составляют административные протоколы.

Рейд по елкам в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, что 20 декабря в Липецке откроются 89 легальных елочных базаров. Адреса можно увидеть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU