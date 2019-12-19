2019-12-19T16:48:56+03:00
Общество

Чаплыгинцы собрали рекордный урожай хлеба

5 декабря в Чаплыгинском районе отпраздновали окончание урожайного 2019 года
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Этот сезон для района оказался рекордным по урожайности. Более 300 тонн хлеба сдали чаплыгинцы в копилку Липецкой области, что почти 10% от всего липецкого урожая. За последние без малого два десятилетия успехи чаплыгинских аграриев выросли более чем в 3 раза.

- Самый маленький урожай был в 2000-м году – 16 ц с га, сегодня 52,1 (ц с га – ред.). Представляете, как с двухтысячного, вроде время какое небольшое, а прыгнули, какой скачок сделали, - рассказывает глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.

Чаплыгинский район в этом году лидирует и по валовому сбору, и по урожайности. Свеклу убрали с показателями более 500 ц с га, есть успехи и в сборе рапса – более 20 тыс тонн в этом году, развивается и животноводство. Труженики сельского хозяйства по итогам года получили премии от работодателей и благодарности от руководства района и области.

Ветеран сельскохозяйственного производства Василий Петриков доволен, что его уже 10-й год приглашают на празднование Дня работника сельского хозяйства:

- Я считаю, что меня не забывают, я достойно трудился в поте лица.

Поздравить чаплыгинцев с трудовыми успехами приехал представитель депутатского корпуса Владимир Загитов, и представитель областного управления сельского хозяйства Павел Киндрук. С дружественным приветствием к чаплыгинцам обратился и глава Данковского района Валерий Фалеев. Соседи приехали на праздник в Чаплыгин с концертной программой. В качестве творческого подарка данковцы организовали выставку декоративно-прикладного творчества своих мастеров.

Ну а чаплыгинцы тем временем уже готовы к следующему агросезону. Все земли вспаханы, посеяно почти 30 тыс га озимых, завезено удобрение. Самое время отдохнуть и набраться сил к новой весне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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