В Липецке не будет завода по производству полимерной обуви, против которого бастовали жители Сселок

СЕГОДНЯ 17:49 2019-12-19T17:49:19+03:00

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В администрации Липецкой области прошло совещание касательно скандального завода по производству полимерной обуви в Сселках. Напомним, конфликт разгорелся в воскресенье, 15 декабря, когда к стройплощадке пришли с плакатами местные жители. Народ выступил против строительства, опасаясь, что вредное производство в черте района негативно скажется на экологии. Туда же приехала мэр города, Евгения Уваркина, и представители областной администрации. За территорию пустили мэра и нескольких активно бастующих. Выяснилось, что разрешения на пуск завода у представителей нет.

По данным пресс-службы администрации области, в этот четверг, 19 декабря, на совещании все сомнения развеяли – завода оп производству обуви в Сселках не будет.

– По поручению губернатора разобрались в этом вопросе, – ообщил журналистам вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Представители компании не смогли предоставить документы в Управление Роспотребнадзора. Следовательно, в настоящий момент предприятие не может работать. И я уверен, что, в силу массы причин, оно и не может работать на территории Сселок.

ИСТОЧНИК KP.RU