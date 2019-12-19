2019-12-19T17:49:19+03:00
Общество

В Липецке не будет завода по производству полимерной обуви, против которого бастовали жители Сселок

Компания не предоставила документы в Роспотребнадзор
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Судьбу завода решили на совещанииСудьбу завода решили на совещанииФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
Изменить размер текста:

В администрации Липецкой области прошло совещание касательно скандального завода по производству полимерной обуви в Сселках. Напомним, конфликт разгорелся в воскресенье, 15 декабря, когда к стройплощадке пришли с плакатами местные жители. Народ выступил против строительства, опасаясь, что вредное производство в черте района негативно скажется на экологии. Туда же приехала мэр города, Евгения Уваркина, и представители областной администрации. За территорию пустили мэра и нескольких активно бастующих. Выяснилось, что разрешения на пуск завода у представителей нет.

По данным пресс-службы администрации области, в этот четверг, 19 декабря, на совещании все сомнения развеяли – завода оп производству обуви в Сселках не будет.

– По поручению губернатора разобрались в этом вопросе, – ообщил журналистам вице-губернатор Дмитрий Аверов. – Представители компании не смогли предоставить документы в Управление Роспотребнадзора. Следовательно, в настоящий момент предприятие не может работать. И я уверен, что, в силу массы причин, оно и не может работать на территории Сселок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке не будет завода по производству полимерной обуви, против которого бастовали жители Сселок
Чаплыгинцы собрали рекордный урожай хлеба
В Липецке разгоняют нелегальных продавцов новогодних елок
Управление здравоохранения Липецкой области: «Пациентка сама пыталась покинуть машину скорой помощи»
НЛМК помог открыть Центр цифрового образования для школьников в Липецке
В Липецкой области ограничили рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Липецк вошел в топ-25 городов с самыми высокими елками
На 20 часов задерживают рейс из Екатеринбурга в Липецк
Под Липецком "Лада Приора" вылетела в кювет и перевернулась
Ночью под Липецком сошел с рельсов вагон-цистерна с топливом
Под Липецком неработающий мужчина обокрал машину на трассе
В Липецкой области открытии мемориальную доску солдату из Ельца, погибшему в Чечне
Из-за ДТП с легковушками на трассе под Липецком образовалась пробка
В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порыв
Для липчан запустили мобильное приложение с афишей новогодних мероприятий
В четверг в домах Липецка отключат свет, воду и тепло
Инвалид из Липецка, выживший в катастрофе в Московском метро, нашел невесту на Первом канале
В Липецке девушки на ВАЗе застряли в грязи и атаковали спасателей, солгав о детях
Депутаты на стали сокращать расходы на зарплату мэра Липецка
МЧС предупреждает: в четверг в Липецке порывы ветра до 19 м/с
В Липецке из-за тумана перенесли вылет самолета в Екатеринбург
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Вечером в Липецке уличный грабитель сорвал с женщины серьги
В Липецке пьяный сын без прав угнал у отца машину
В ДТП с автобусом в Липецке пострадала пассажирка «ПАЗа»