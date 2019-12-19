2019-12-19T18:55:24+03:00
Общество

Липецкие спасатели к Новому году переходят в режим повышенной готовности

100 человек и 23 машины будут наготове ежесуточно
Лия МУРАДЬЯН
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Безопасность в новогодний период обсудили в Липецке на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая прошла в этот вторник, 19 декабря. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, во время зимних каникул все силы и средства МЧС перейдут в режим повышенной готовности.

Противопожарные наряды и спасатели будут дежурить на 180 адресах, где пройдут праздничные мероприятия. В период новогодних праздников в городе круглосуточно будут дежурить 100 человек личного состава и 23 машины.

Сейчас специалисты инструктирую всех, кто будет работать в местах массово скопления людей – персоналу объясняют, что делать и как эвакуировать людей в случае ЧС. В Рождество в храмах также будут дежурить сотрудники МЧС.

На особом контроле дома культуры, школы и прочие учреждения, где пройдут мероприятия с участием детей, вес объекты проверяют. Всего на утренниках и городских елках ожидается около 100 000 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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