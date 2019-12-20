В четверг в Липецке автомобилисты сбили 5 пешеходов

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-20T10:49:21+03:00

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В прошедший четверг, 19 декабря, в Липецке сбили 5 пешеходов. На четверых наехали прямо на переходном переходе. Трое из пострадавших - дети.

Так, двух девочек сбили на "зебре" в Сселках. Одной 7, а другой 12 лет. Юных липчанок доставили в детскую областную больницу.

На улице Космонавтов возле остановки "11 микрорайон" под колеса попал 15-летний подросток. Его с ушибами госпитализировали.

Еще один случай - 18-летнюю девушку сбили на переходе в районе ТРЦ "Малибу". А вечером у дома №11 по улице Стаханова автомобиль наехал на 54-летнюю женщину. Липчанка получила ушибы.

Как сообщили в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Липецка, неделей ранее на дорогах города пострадало 8 пешеходов. Из них 6 попали под колеса на "зебрах". Большинство аварий происходят в темное время суток. Водителей и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения, а также быть внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU