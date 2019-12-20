В Липецке 5 дней назад пропала 29-летняя девушка

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-20T12:17:27+03:00

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В Липецке пропала девушка. 29-летнюю Дикевич Эльвиру Алексеевну ищут почти 5 дней. В минувший понедельник, 16 декабря, она ушла из дома №30 по улице Игнатьева областного центра. Как сообщили в Добровольной народной дружине Липецкой области "Патруль", до сих пор местонахождение липчанки не установлено.

Приметы: рост 160-164 сантиметра, среднего телосложения, славянской внешности, волосы черные, стрижка "каре", на лице слева две родинки, прихрамывает на левую ногу.

Была одета: черная спортивная куртка с белыми украшениями до пояса, черные лосины, на ногах черные короткие сапоги.

Всех, кто видел Эльвиру Дикевич или знает, где она может находиться, либо обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 02 - полиция, 71-58-37 - ДНКД "Патруль", либо написать на электронную почту PATRUL48@BK.RU.

В Липецке 5 дней назад пропала 29-летняя девушкаФото: ДНД "Патруль"

ИСТОЧНИК KP.RU