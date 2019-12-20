2019-12-20T12:54:38+03:00
Общество

На подводную лодку "Липецк" из областного центра отправили новогодние подарки

Экипаж подшефной субмарины получит мед, сало, напитки, бытовую технику и канцтовары
Юлия КЛЮЕВА
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На подводную лодку "Липецк" из областного центра отправили новогодние подаркиНа подводную лодку "Липецк" из областного центра отправили новогодние подаркиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту пятницу, 20 декабря, из областного центра на подводную лодку "Липецк" оправили новогоднюю посылку весом 800 кг. Подарки приобрели члены Общественного Совета по шефству над субмариной, представители бизнеса и неравнодушные граждане. Новогодний сюрприз липчане преподносят экипажу уже много лет.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, моряки получат напитки от местных производителей, канцтовары, бытовую технику, сало и мед. Обо всем этом попросил экипаж. Кроме того, их дети получат 100 подарков.

В уходящем году моряки подводной лодки на субмарине "Владикавказ" совершили межфлотский переход через Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийские моря. Они участвовали в Главном Военно-Морском параде ВМФ РФ в Кронштадте и учениях ВМФ РФ "Океанский щит-2019". В Межфлотских соревнованиях эпикаж подводной лодки "Липецк" завоевал приз по торпедной стрельбе с атакой отряда боевых кораблей. Так, за год моряки провели в водоемах более 4 месяцев, пройдя свыше 13 тыс. морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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