СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-20T15:48:30+03:00

В субботу в Липецке перекроют несколько улиц из-за фестиваля и ярмарки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 декабря, на двух участках липецких дорог перекроют движение. Причина тому - фестиваль "Петровские забавы", который пройдет на площади Петра Великого, а также Новогодняя розничная ярмарка возле ОЦКНТИК.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 5 часов утра до окончания ярмарки перекроют второстепенную дорогу по улице Космонавтов - от улицы Титова до дома №62/1 по Космонавтов.

С 8.30 до окончания фестиваля движение ограничат на улицах Карла Маркса, Первомайской - от Фрунзе до Карла Маркса. Также транспорт не сможет проехать по улице Литаврина и по одноименному переулку.

По всем улицам, где перекроют движение, будут дежурить сотрудники ГИБДД. Ограничение не распространяется на машин экстренных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU