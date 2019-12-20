Умер Александр Дарьин

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-20T15:30:59+03:00

Ему было 62 года

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Липецкий областной Совет депутатов и администрация Липецкой области с прискорбием сообщают о скоропостижной смерти Дарьина Александра Викторовича - депутата Липецкого областного Совета депутатов. Ему было 62 года.

- Ушел из жизни добрый и светлый человек, бескорыстно служащий людям, опытный, талантливый руководитель, верный товарищ, - отметили коллеги Александра Викторовича.

Трудовая биография Александра Дарьина тесно связана с липецким здравоохранением. В течение последних 22 лет он возглавлял Добринскую центральную районную больницу.

Александра Дарьина отличали высокий профессионализм, глубокое чувство ответственности, требовательность к себе и искренняя забота о людях. Эти качества позволили ему завоевать глубокое уважение коллег и населения.

Александр Дарьин трижды избирался в региональный парламент. Был депутатом областного Совета четвёртого, пятого и действующего шестого созывов. Работал в составе социального комитета, принимал самое активное участие в принятии решений по вопросам социальной поддержки населения.

Приносим глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Фото: Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU